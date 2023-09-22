عاجل.. هزة أرضية جديدة تضرب المغرب بعمق 10 كيلومترات

ضربت هزة أرضية بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر، المغرب، فجر اليوم الجمعة، بعمق 10 كيلومترات، وفقا لما ذكره مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، وقعت بؤرة هزة أرضية ضربت المغرب، على مسافة 56 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من مدينة مراكش.

كما أظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة المغرب على مسافة 46 كيلومترا غرب أوكايمدن الواقعة في إقليم الحوز التي كانت من أكثر المناطق تضرراً جراء الزلزال الذي ضرب البلاد في 8 سبتمبر الجاري.

وأسفر زلزال المغرب، عن انهيار نحو 50 ألف مسكن جزئيا أو كليا في الأقاليم الـ5 المتضررة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.