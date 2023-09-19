50 ألف منزل.. المغرب يجري حصرا أوليا للمنازل المتهدمة في الزلزال

نجحت السلطات المغربية، في إحصاء عدد المباني المتضررة من الزلزال في إقليم الحوز بالمغرب، بواسطة لجان خاصة لهذا الغرض، جرى تشكيلها لحصر المباني وإحصاء الأسر المتضررة من الزلزال، في إطار برنامج إعادة إيواء المتضررين والاعتناء بالفئات الأكثر تأثرا بالزلزال، الذي أطلقه العاهل المغربي محمد السادس.

بمشاركة ممثلين من مجموعة من المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني

وأحصت اللجان نحو 50 ألف مسكن انهار جزئيا أو كليا في الأقاليم الخمسة المتضررة من الزلزال، وفقا للنسخة الأولى من برنامج إعادة الإيواء حيث تمت عملية الإحصاء الأولى بمشاركة ممثلين من مجموعة من المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني، حسبما ذكرت «سكاي نيوز».

وشملت مهمة اللجنة تحديد الأضرار في المباني، ومدى حاجتها للهدم أو الترميم أو التدعيم، وكونها خطرا على الطرق والسكان من عدمه.

مساعدات فورية للأسر المتضررة

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس، قد فعل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين وتقديم الدعم للفئات الأكثر تضررا جراء زلزال الحوز، ويشمل البرنامج تقديم مساعدة فورية بقيمة 3 آلاف دولار للأسر المتضررة، و8 آلاف دولار لتغطية تكاليف إعادة تأهيل المساكن التي تضررت جزئيًا، ومساعدة مالية مباشرة بقيمة 14 ألف دولار للمساكن التي انهارت بالكامل.