انفجار بركان قرب العاصمة الفلبينية والسلطات تغلق المدارس (فيديو)

انفجر بركان مضطرب قرب العاصمة الفلبينية مانيلا، اليوم، ما تسبب في إصدار كميات أعلى من المتوسط من ثاني أكسيد الكبريت والضباب الدخاني البركاني، وأُغلقت المدارس في 5 مدن وعشرات البلدات، وطالبت السلطات السكان بالبقاء في منازلهم، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

جاءت انبعاث الغازات البركانية بعدما رُصد نشاط في السوائل البركانية الساخنة في بحيرة فوهة البركان تال، بحسب ما ذكره المعهد الحكومي للبراكين والزلازل.

#WalangPasok in some parts of Metro Manila due to volcanic smog from Taal Volcano #TaalVolcano #VolcanicSmog https://t.co/p6eRriA8gp pic.twitter.com/a2YIfHQvor

ويعد بركان تال من بين أكثر البراكين نشاطًا من بين 24 بركانًا في الفلبين، ويصل طوله 311 مترًا ويقع في بحيرة ذات مناظر خلابة في إقليم باتانجاس.

وتسبب بركان تال في تعليق الدراسة الجماعية في عشرات البلدات والمدن بأقاليم مختلفة فضلًا عن 5 مدن في منطقة العاصمة، وطلبت هيئة الطيران من الطيارين تجنب التحليق بالقرب من فوهة البركان.

Metro Manila is looking more lonely today because of the Taal Volcano smog. Mask up, everyone.

pic.twitter.com/FRZv8sbswU