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انفجار بركان قرب العاصمة الفلبينية والسلطات تغلق المدارس (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
09:00 ص | الجمعة 22 سبتمبر 2023
ثوران بركان - أرشيفية

ثوران بركان - أرشيفية

انفجر بركان مضطرب قرب العاصمة الفلبينية مانيلا، اليوم، ما تسبب في إصدار كميات أعلى من المتوسط من ثاني أكسيد الكبريت والضباب الدخاني البركاني، وأُغلقت المدارس في 5 مدن وعشرات البلدات، وطالبت السلطات السكان بالبقاء في منازلهم، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

جاءت انبعاث الغازات البركانية بعدما رُصد نشاط في السوائل البركانية الساخنة في بحيرة فوهة البركان تال، بحسب ما ذكره المعهد الحكومي للبراكين والزلازل.

بركان تال من بين أكثر البراكين نشاطًا

ويعد بركان تال من بين أكثر البراكين نشاطًا من بين 24 بركانًا في الفلبين، ويصل طوله 311 مترًا ويقع في بحيرة ذات مناظر خلابة في إقليم باتانجاس.

وتسبب بركان تال في تعليق الدراسة الجماعية في عشرات البلدات والمدن بأقاليم مختلفة فضلًا عن 5 مدن في منطقة العاصمة، وطلبت هيئة الطيران من الطيارين تجنب التحليق بالقرب من فوهة البركان. 

ومن المعروف، أن الفلبين تقع ضمن حزام النار في المحيط الهادي حيث يتكرر وقوع الزلازل والأنشطة البركانية. 

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