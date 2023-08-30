يسجل أكثر من 1200 انفجار.. بركان مدمر في الإكوادور

تستعد الإكوادور لبركان شديد سجل 1282 انفجارًا، بمعدل 27 انفجارًا في الساعة، بحسب المعهد الجيوفيزيائي التابع لمدرسة الفنون التطبيقية في الإكوادور، المسؤول عن مراقبة البراكين في البلاد.

بركان نشط يثير الخوف في البلاد

وبحسب فضائية «سكاي نيوز» البريطانية فإن بركان سانجاي يقع على بعد 318 كيلومترا من «كيتو» في منطقة الأمازون الإكوادورية، أحد أكثر البراكين نشاطا في البلاد، ورصدت الدولة انبعاثات الغاز والرماد بارتفاعات تتراوح بين 500 و2800 متر فوق مستوى الحفرة.

توهج مستمر

وسجل سانجاي نوبات من التوهج وقذف مواد هبطت إلى عمق 1000 متر تحت مستوى الحفرة، ووقع خلال هذا اليوم 943 انفجارا، أي ما يعادل 40 انفجارا في الساعة، فيما شهد الأحد الماضي 339 انفجارا، أي نحو 14 انفجارا كل ساعة، وبحسب المعهد الجيوفيزيائي.

ارتفاعات الانبعاثات

ووصلت أعمدة الرماد والغازات إلى ارتفاع يتراوح بين 1000 و2000 متر فوق مستوى سطح البحر. وكما حدث يوم السبت، فيما هبطت مواد متوهجة إلى عمق 1000 متر تحت الأرض.

نشاط سابق للبركان

كان بركان سانجاي في نشاط ثائر مستمر منذ عام 1628، وهو آخر بركان جنوب الإكوادور ويقع في كورديليرا ريال، وعندما ثار مؤخرا وصل عمود الرماد إليه لمسافة 50 كيلومتر وأثر بالسلب حينها على مدينة ريوبامبا في جبال الأنديز الإكوادورية.

البراكين المختلفة

يشار إلى أنه من بين 97 بركانًا في الإكوادور، شهد 25 بركانًا ثورانات كبيرة خلال العشرة آلاف عام الماضية، وفقًا لمعلومات من الخدمة الوطنية لإدارة المخاطر والطوارئ.