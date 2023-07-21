مشهد مرعب... انهيار جزء من فوهة بركان «فاجرادالسفيال» بأيسلندا (فيديو)

تسبب ثوران بركان فاجرادالسفيال في جنوب غرب العاصمة الأيسلندية في انهيار جزء من الفوهة، ما أدى إلى تغير مسار تدفق الكتل المنصهرة، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز».

الحمم البركانية والغازات الضارة تواصل تدفقها

ومنذ مساء يوم الأحد، والحمم البركانية والغازات الضارة تواصل تدفقها، بعد اكتشاف نشاط زلزالي قوي في المنطقة المجاورة، وحدث الثوران في وادٍ بالقرب من جبل ليتلي هروتر، وكان على بعد 30 كيلومترًا من جنوب غربي العاصمة ريكيافيك.

ونصحت السلطات الناس بعدم السفر أو التنقل بالقرب من البركان، نظرًا لاحتمال وجود مستويات عالية وخطيرة من الغازات البركانية.

بركان «فاجرادالسفيال»

وشهدت المنطقة البركانية المعروفة باسم بركان «فاجرادالسفيال» ثورتين خلال العامين الماضيين، دون تسجيل أي أضرار أو تأثيرات على حركة الطيران، على الرغم من قربها من مطار كيفلافيك، وهو مركز الحركة الجوية الدولي في أيسلندا.

واندلع البركان بعد مرور 11 شهرًا من انتهاء آخر ثوران رسمي له، وتتسم باندلاع البراكين بمعدل يتراوح بين أربعة وخمسة أعوام تقريباً.