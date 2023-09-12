كارثة طبيعية جديدة تهدد البشرية.. ‎ثوران بركان كيلاويا في هاواي

تعد الكوارث الطبيعية من أكبر المخاطر التي تهدد البشرية، والتي تحدث في الفترة الأخيرة بشكل متزايد، فبعد إعصار دانيال وزلزال المغرب، رفعت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، مستوى التنبيه من البراكين إلى أعلى درجة، وسط تخوفات من ‎ثوران بركان كيلاويا في هاواي.

‎ثوران بركان كيلاويا

وأصدرت إدارة الطوارئ في هاواي، بيانًا رسميا بحسب فضائية «الحرة»، مساء اليوم، قالت فيه إن ثوران بركان كيلاويا لا يشكل تهديدًا على المناطق السكنية بسبب تدفق الحمم البركانية، على الرغم من أن الجزيئات والغازات البركانية قد تسبب مشاكل في التنفس لمن يتعرض لها.

‎ثوران بركان كيلاويا من قبل

ويقع بركان «كيلاويا» في منطقة مغلقة من حديقة «براكين هاواي الوطنية»، وهو أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم، وفي عام 2018، أدت سلسلة من الزلازل وثوران بركاني كبير لـ«كيلاويا» إلى تدمير مئات المنازل والشركات.

يذكر أن البركان ثار، في شهري يناير ويونيو الماضيين، وتم رفع مستوى الإنذار إلى اللون الأحمر وفقًا لمرصد بركان هاواي، في حين لا يوجد مؤشر أولي على أن المناطق المأهولة بالسكان مهددة وفقًا لما قالته وكالة إدارة الطوارئ في هاواي.

‎ثوران بركان كيلاويا للمرة الأولى

وفي يونيو عام 2018، ظهرت نوافير من الحمم البركانية الحمراء دون أن تهدد أي مجتمعات أو هياكل.

وتوافد حشود من الناس على متنزه هاواي فولكانوز الوطني في الجزيرة الكبيرة، والذي يوفر مناظر آمنة للحمم البركانية.

‎ثوران بركان كيلاويا للمرة الثانية

واندلع كيلاويا، ثاني أكبر بركان في هاواي، في الفترة من سبتمبر 2021 حتى ديسمبر الماضي.