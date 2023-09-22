سعر الدولار اليوم الجمعة 22-9-2023 بالبنوك.. 30.93 جنيه في «المركزي»

واصل الدولار استقراره أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة 22-9-2023، ووصل سعره في بنك مصر إلى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن» سعر الدولار في البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، بحسب آخر تحديث أوضحته مواقع البنوك العاملة في القطاع بشأن أسعار العملات، قبل العطلة الرسمية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة في البنك المركزي 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم الجمعة في البنك الأهلي 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك القاهرة 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك أبوظبي الإسلامي 30.95 جنيه للبيع، و30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل الدولار اليوم الجمعة في البنك التجاري الدولي CIB سعر 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك الإسكندرية 30.95 جنيه للبيع، وللشراء 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بالنسبة لسعر الدولار في بنك قناة السويس يسجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.