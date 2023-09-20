سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 20-9-2023

عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اجتماعا تشاوريا عبر الفيديوكونفرانس مع أعضاء المجلس التأسيسي الخاص بشركة المصريين بالخارج للاستثمار، وعدد من رجال الأعمال المصريين المصريين في الكويت، بحضور الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وخبير صندوق النقد الدولي السابق، والدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي وشؤون مكتب الوزيرة، والسفير أسامة شلتوت سفير مصر بدولة الكويت، والسفير أحمد بديوي، وزير مفوض تجاري بالسفارة المصرية بالكويت.

وتستعرض السطور التالية سعر الدولار اليوم الأربعاء 20-9-2023 في البنوك المصرية، والذي جاء كما يلي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- يبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- يسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

- وصل سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء داخل بنك القاهرة إلي 30.85 جنيه شراء و30.95 جنيه بيعا.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

- فيما يبلغ سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك قناة السويس 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكنرية

- وعن سعر الدولار داخل بنك الإسكندرية يسجل 30.85 جنيه شراء و30.95 جنيه بيعا.