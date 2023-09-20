سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الأربعاء بكل البنوك.. مستقر

استمر استقرار سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم، داخل كل البنوك المصرية، إذ لم يطرأ على الأسعار أي تغير منذ بداية تعاملات الصباح، ليبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الأربعاء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- يبلغ سعر الدولار اليوم الأربعاء، في ختام التعاملات داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- يسجل سعر الدولار اليوم داخل بنك مصر 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

- ووصل سعر الدولار في ختام التعاملات داخل بنك القاهرة، إلى 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

يبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

يبلغ سعر الدولار اليوم الأربعاء، في بنك قناة السويس، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.