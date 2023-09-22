سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 22-9-2023 بالبنوك.. 8.24 جنيه في «المركزي»

حالة من التباين الطفيف في الأسعار يشهدها سعر صرف الريال السعودي في مختلف البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، ووصل سعر الدولار اليوم الجمعة 22-9-2023، في بنك مصر إلى 8.19 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن» سعر الريال السعودي في البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، بحسب آخر تحديث أوضحته مواقع البنوك العاملة في القطاع بشأن أسعار العملات، قبل العطلة الرسمية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم الجمعة، 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وفي بنك مصر بلغ سعر الريال السعودي 8.19 جنيه للبيع و8.22 جنيه للشراء

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وصل سعر الريال السعودي داخل بنك قناة السويس إلى 8.25 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان اليوم 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وعن سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي فقد سجل 8.25 جنيه للبيع و8.23 جنيه للشراء