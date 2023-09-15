سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 15-9-2023 في البنوك.. مستقر

يواصل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 15-9-2023 في البنوك المصرية استقراره أمام الجنيه المصري، حيث سجل اليوم في بنك مصر 8.22 جنيه للبيع، 8.19 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» أسعار الريال السعودي في البنوك اليوم، حسب آخر تحديث أوضحته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.18 جنيه للشراء.