خطوات معرفة حركة ترقيات قطاع البترول.. إليك التفاصيل

خصصت الهيئة المصرية العامة للبترول رابطًا لمعرفة حركة ترقيات قطاع البترول بعد أن أعتمد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أمس الأول حركة ترقيات الإدارة العليا للعاملين بقطاع البترول لعام 2023 في شركات البترول.

حركة ترقيات قطاع البترول

وتشمل حركة ترقيات قطاع البترول تنقلات لمديرى عموم العمليات بشركات قطاع البترول، كما تتضمن هذه الحركة جميع العاملين في شركات البترول التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، الذين تم ترقيتهم أو انتدابهم إلى الإدارة العليا خلال السنة الماضية.

التسجيل في الهيئة المصرية العامة للبترول

- الضغط على الرابط التالي الهيئة المصرية العامة للبترول.

- ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الفارغة مثل الاسم بالكامل والرقم الوظيفي والمهنة والتخصص.

- اكتب كلمة المرور في الخانة المخصصة مع مراعاة التدرج من السهل الصعب.

- قم بكتابة رقم هاتف المحمول الخاص بك.

- أعد كتابة كود التحقق المرسل في رسالة نصية عبر الهاتف الجوال، وسيصل ذلك الكود لتفعيل التواصل النصي مع الموظف.

- ادخل رقم بطاقة الرقم القومي المكون من أربعة عشر رقم والتحقق من صحته.

- أرفق صورة من بطاقة الهوية الوطنية الشخصية.

- قم برفع صورة من المؤهل الدراسي.

- عند الانتهاء انقر زر موافق.

- اضغط تقديم طلب التسجيل.

- بعد نجاح تسجيل الدخول عبر بيانات الحساب الشخصي قم بالنقر على النافذة الرئيسية للمنصة لكي تتمكن من الاطلاع على أحدث القرارات والإستعلام عن ترقية قطاع البترول.

- يمكنك تفعيل خيار الحصول على اخر المستجدات من خلال التواصل النصي