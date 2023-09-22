دعم 300 أسرة من الأولى بالرعاية ضمن مبادرة «التضامن وأهلا بالمدارس» بدمياط

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط، إطلاق مبادرة «التضامن وأهلا بالمدارس»، الأسبوع المقبل، لتقديم الدعم لـ300 أسرة من الأولى بالرعاية، تزامنا مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

دعم الأسر الأولى بالرعاية في دمياط

ونشرت مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط، على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، منذ قليل، تفاصيل إطلاق المبادرة لتقديم الدعم للأرامل من الفئات الأولى بالرعاية ممن لديهم بحد أدنى 3 أبناء بمراحل التعليم المختلفة على مستوى المحافظة، وذلك بعدد 300 أسرة.

مبالع نقدية وأدوات مدرسة للأطفال وذويهم

ويشمل الدعم المقدم مبلغ نقدي وكوبون استلام الزي المدرسي وشنطة وأدوات مدرسية، وذلك بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، ممثلة في عدد من الجمعيات الأهلية، كما سيتم التوزيع من خلال 11 إدارة اجتماعية، وبالتعاون مع الوحدات المحلية خلال الأسبوع المقبل.