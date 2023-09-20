ميناء دمياط يستقبل سفينتين محملتين بـ67 ألف طن قمح من روسيا 

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، استقبال الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية، 15 سفينة، بينما غادرت 12، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة؛ منها «WADI ALARAB» التي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 225 مترا وعرضها 32 مترا القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

ميناء دمياط يستقبل السفينة «ALPHA»

وأضاف المركز الإعلامي في بيانه، أن الميناء استقبل السفينة «ALPHA» التي ترفع علم جزر كوك ويبلغ طولها 127 مترا وعرضها 15 مترا، القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ4519 طنا من القمح لصالح القطاع الخاص، يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18226 طنا تشمل 9477 طن يوريا و1600 طن مولاس و7149 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48573 طن تشمل 15550 طن خردة و3483 طن زيت طعام و15000 طن قمح و9896 طن حديد و3000 طن ذرة و5909 رأس ماشية «عجول تسمين» بإجمالي وزن 1644 طن.

حركة الصادر من الحاويات

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 1408 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الوارد 69 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1579 حاوية مكافئة، ووصل رصيد الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 383826 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5441 شاحنة.