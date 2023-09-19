ميناء دمياط يكشف تفاصيل حركة صادرات وواردات البضائع العامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانًا إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية، 11 سفينة، بينما غادرت 15 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 33، منها (PRINCESS FAYZAH)، التي ترفع علم بربادوس ويبلغ طولها 169 مترا وعرضها 27 مترا، القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ26525 طنا من القمح لصالح القطاع الخاص، يأتي ذلك تأكيداً لجاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح .

صادرات البضائع العامة

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 15641 طنًا تشمل: «2650 طن مولاس و2562 طن رمل و10429 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة، 33359 طنًا، تشمل: «250 طن سكر و3300 طن خردة و1190 طن زيت طعام و5515 طن ابلاكاش و5300 طن قمح و8486 طن حديد و7857 طن ذرة و1200 طن بضائع متنوعة و1144 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 261 طنًا.

الصادر من الحاويات

وبلغت حركة الصادر من الحاويات، 627 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 341 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4576 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص إلى 373 ألفًا و348 طنًا، فيما غادر قطار بعد أنّ فرغ 25 حاوية 40 قدمًا آتية من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5298 شاحنة.