جهاز مدينة سفنكس يُحذر من الإعلانات المضللة لبيع أراضي الدولة

حذر جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، المواطنين من الانسياق وراء أية إعلانات مضللة أو أي فرد أو شركة أو جمعية أو أية جهة تعلن بيع قطع أراضٍ داخل حدود مدينة سفنكس الجديدة، بدعوى امتلاكها لتلك الأراضي، وذلك في ضوء صدور القرارين الجمهوريين رقم 61 لسنة 2019، و566 لسنة 2020، بإعادة تخصيص مساحات من الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة ناحية طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

تحذير من الإعلانات المضللة

وأوضح جهاز مدينة سفنكس الجديدة، أنّ ذلك يأتي في ضوء ما تلاحظ من وضع بعض الشركات لافتات بما يفيد ملكية أراض داخل حدود المدينة دون علم أو موافقة من الجهاز، وعرضها للبيع، وكذلك إعلان بعض الأفراد والشركات، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بيع أراض داخل حدود مدينة سفنكس الجديدة، بدعوى امتلاكهم لتلك الأراضي دون تسوية موقفهم مع جهاز المدينة.

المجتمعات العمرانية الجديدة

وأكد جهاز مدينة سفنكس الجديدة، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على تلك الأراضي، وأن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز مدينة سفنكس الجديدة، وعنوانه «السليمانية الكيلو 55 طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي»، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، وأنه في حالة المخالفة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يُعتد به من قِبل جهاز المدينة أو الهيئة، مع حفظ حق الجهاز والهيئة.