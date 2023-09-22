بعد 7 سنوات حب وزواج.. جو جوناس وصوفي تيرنر خصمان أمام المحاكم

أزمة صعبة يعيشها الفنانان جو جوناس وصوفي تيرنر، وذلك بعد إعلان انفصالهما بشكل رسمي في الأيام القليلة الماضية، بعد زواج استمر نحو 4 سنوات، ولكن لم تنته الأمور بسلاسة، إذ قررت «صوفي» إقامة دعوى قضائية ضد «جوناس» للمطالبة بحق حضانتها لأطفالهما، فضلًا عن اتهامه بخطف الصغار ومنعهم عنها، وذلك حسب وسائل إعلام أمريكية.

تزوج الثنائي جو جوناس، الذي يعد واحدًا من أشهر نجوم موسيقى البوب مغنى ومؤلف وملحن، وصوفي تيرني نجمة مسلسل game of thornes، عام 2019 بعد نحو 3 سنوات من الحب والصداقة، وأنجبا طفلتهما الأولى إيلي في 2020، واستقبلا طفلتهما الثانية في 2022.

علاقة جو جوناس وصوفي تيرنر بدأت عام 2016

بدأت أزمة النجمين تخرج للعلن منذ نحو 6 أشهر، وحاوطتهما كثير من الشائعات عن انفصالهما، ورغم تكذيب «جوناس» لها قبل ذلك في إحدى حفلاته الغنائية مع شقيقيه نيك وكيفن جوناس، ومطالبته لجمهوره بعدم تصديق ما يقال طالما لم تخرج على لسانه.

وحسب موقع TMZ، شوهدت صوفي تيرنر بصحبة صديقتها تايلور سويفت يتجولان في أحد الشوارع الأمريكية، عقب طلاقها وهو نفس المكان الذي كان يتواجد فيه جو جوناس بصحبة شقيقه قبلها بساعات.

صوفي تيرنر اتهمت جو جوناس بخطف طفلتيهما

وأفادت تقارير أمريكية، أن صوفي تيرنر طالبت في دعوتها القضائية بضرورة إعادة ابنتيها بصحبتها إلى إنجلترا وهو مكان الإقامة قبل الطلاق، وتأكيدها أن جو جوناس اصطحب الطفلتين معه إلى الولايات المتحدة الأمريكية ويملك جوازي السفر الخاصين بهما ويمنع سفرهما.

ومنذ عدة أيام شاركا جو جوناس وصوفي تيرنر، الجمهور، بيانا، أعلنا فيه انفصالهما وإنهاء زواجهما وديًا، ومطالبة الجميع باحترام خصوصيتهما وأطفالهما، مع الإشارة إلى أن هناك أسباب كثيرة قيلت عن طلاقهما، ولكنهما يحتفظان بالسبب لأنفسهما.