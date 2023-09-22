«العالمي للفتوى» يوضح ثواب التبكير إلى صلاة الجمعة 

يعد التبكير إلى صلاة الجمعة من سنن هذا اليوم المبارك، وهو أحد الأفعال التي يقوم بها المسلمون في هذا اليوم لينالوا رضا الله عز وجل ويتقربوا إليه، لأن يوم الجمعة له مكانة خاصة في الأمة المحمدية، فهو خير يوم طلعت فيه الشمس، لذلك يستغل المسلمون كل الأوقات للإكثار من العبادات والدعاء وقراءة القرآن في هذا اليوم.

ثواب التبكير إلى صلاة الجمعة

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنّ التبكير إلى صلاة الجمعة له أهمية كبيرة لدى المسلمين، لأن الملائكة تكون حاضرة وتسجل ما يفعله المرء أولًا بأول، وذلك عملًا بالحديث الشريف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا كانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ وقَفَتِ المَلَائِكَةُ علَى بَابِ المَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الأوَّلَ فَالأوَّلَ، ومَثَلُ المُهَجِّرِ كَمَثَلِ الذي يُهْدِي بَدَنَةً، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كَبْشًا، ثُمَّ دَجَاجَةً، ثُمَّ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ، ويَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ».

سنن يوم الجمعة

وهناك العديد من سنن يوم الجمعة، التي يمكن أن يفعلها المسلم، سُنّة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، منها التبكير إلى صلاة الجمعة، السير على الأقدام، قراءة سورة الكهف، الإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الاغتسال والتطيب ، التسوك، تحري ساعة الإجابة ، لبس أحسن الثياب.