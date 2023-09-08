دعاء يوم الجمعة.. احرص على ترديده في ساعة الاستجابة

يحرص المسلمون في يوم الجمعة على الإكثار من العبادات والطاعات، من بينها ترديد الأدعية، خاصة في هذا اليوم المبارك؛ أملا في الخروج منه بأكبر حصيلة من الأعمال الصالحة، ولكن قد لا يعلم البعض ما دعاء يوم الجمعة، وفي أي ساعة الاستجابة تكون مقبولة.

دعاء يوم الجمعة وساعة الاستجابة

ويمكن ترديد أكثر من صيغة لدعاء يوم الجمعة، من بينها: «يا من لا تُغلَقُ أبوابه، ولا تُحجَبُ رحماتُه، هب لنا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشدا».

«اللهم لا تحرمني وأنا أدعوك، ولا تخيبني وأنا أرجوك، اللهم إني أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا، يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك».

صيغة دعاء يوم الجمعة

«ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار».

«ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا».

ويمكن ترديد دعاء يوم الجمعة كالتالي: «اللّهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، واقضِ عنّا برحمتك شرّ ما قضيت، إنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدّمنا وما أخّرنا وما أسررنا وما أعلنّا وما أنت أعلم به منا».

«اللهم اجمعنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا ومَنْ نحب في الفردوس الأعلى من الجنة».

ساعة الاستجابة

اختلف العلماء في تحديد ساعة الاستجابة خلال يوم الجمعة، إذ أوضحت دار الإفتاء، أن ساعة الاستجابة وقت لطيف، ولكن اختلفت الآراء حول تحديدها، إلا أن الكثيرين اجتمعوا على أنها الساعة التي بين أذان الجمعة وانقضاء الصلاة، أو الساعة التي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، مضيفة أن كل واحدة من هاتين الساعتين تُرجى فيها إجابة الدعاء.