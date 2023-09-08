«العالمي للفتوى» يوضح ضوابط الاغتسال يوم الجمعة

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنّه يسن للمسلم الاغتسال قبل ذهابه لصلاة الجمعة، وهو من السنن المؤكدة؛ لحديث سيدنا رسول الله ﷺ: «مَن غسَّلَ يومَ الجمُعةِ واغتَسَلَ، ثم بكَّرَ وابتَكَرَ، ومَشى ولم يَركَبْ، ودَنا منَ الإمامِ، فاستَمَعَ ولم يَلغُ، كان له بكلِّ خُطوةٍ عَملُ سَنةٍ أجْرُ صيامِها وقيامِها».

وقت الاغتسال

وأوضح العالمي للفتوى، أن وقت الاغتسال يبدأ من طلوع فجر يوم الجمعة وحتى الخروج للصلاة، ويفضَّل أن يكون الغُسل قبل الخروج إلى المسجد، حتى يكون أنشط للبدن، وأنقى للرائحة، موضحا أن هيئة غُسل الجمعة كالغُسل مِن الجنابة، -ويجزئ عنهما غُسل واحد في وقت الاغتسال للجمعة-، ويبدأ بالنية ثم تعميم جميع الجسد بالماء، وإيصاله لجميع أجزاء بشرة أعضاء الجسم وشعره.

وأشار مركز الأزهر إلى أن كمال الاغتسال يكون على هيئة غسل سيدنا رسول الله ﷺ الذي روته لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حين قالت: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ، بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي المَاءِ، فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُفِيضُ المَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ».

سنن يوم الجمعة

وهناك أكثر من سنة يقوم بها المسلم يوم الجمعة، وهي سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها الاغتسال، والصلاة على النبي، التطيب، ولبس أفضل الثياب، والذهاب إلى المسجد ماشيا، والتسوك، والتبكير إلى الصلاة.