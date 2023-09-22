إقبال على شوادر حلوى المولد النبوي بالقليوبية.. الكيلو يبدأ من 50 جنيها

تشهد شوادر ومنافذ ومحلات بيع حلوى المولد النبوي الشريف في مختلف أنحاء محافظة القليوبية، إقبالًا متزايدًا مع اقتراب حلول المناسبة المقدسة في 27 سبتمبر الجاري، إذ يُقبل المواطنون على شراء الحلوى وعرائس المولد، وتتراوح أسعار علب الحلوى بين 50 و120 جنيهًا.

الأسعار في متناول الجميع

وأوضح سعيد زين العابدين، صاحب أحد معارض الحلوى في بنها لـ«الوطن»، أنّ الأسعار في متناول الجميعـ، وتبدأ من 50 جنيهًا، وتتباين الأسعار وفق الأنواع والخامات الفاخرة، ويستطيع الزبون تشكيل العلبة الخاصة به كما يشاء، بحيث تشمل كل أنواع حلوى المولد من نواشف وحمص وأقراص السمسية والفولية والحمصية والملبن.

كما توجد أنواع فاخرة كالفسدق والبندق، وجديد هذا العام هو «مكس المكسرات»، بجانب الأنواع الطرية من الملبن اللوز والملبن بندق والملبن جيلي مكسرات وجميع أنواع القشطة

إقبال على شراء حلوى المولد في بنها

وأوضح «سعيد» أنه يوجد علب صغيرة جاهزة للأسر غير القادرة، وأسعارها في متناول الجميع، والهدف من شراء الحلوى هو إدخال السرور على الأطفال، ويمكن للمواطن أن يشتري الحلوى بالقطعة، مشيرًا إلى أنّ الإقبال هذا العام متزايدًا احتفالا بالمولد النبوي.

وفي سياق متصل، شهدت شوادر الحلوى بالقليوبية إقبالًا كبيرا من المواطنين، وأشار خالد خضر من أهالي بنها لـ«الوطن»، إلى أنه اعتاد أن يهدي زوجته عروسة المولد في هذه المناسبة كل عام، موضحًا أن أسعار هذا العام في متناول الجميع.

من جهته، أكد عيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالقليوبية لـ«الوطن»، أنّ المديرية تراقب شوادر بيع الحلوى والمصانع في نطاق المحافظة، للتأكد من التزامها بالأسعار المحددة، مشيرًا إلى أن المحافظة يوجد بها الآلاف من الشوادر، موضحًا أن هذا العام يشهد إقبالًا متزايدًا من الأهالي لشراء الحلوى، وأن الأسعار في متناول الجميع.