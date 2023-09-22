ضبط متهم بالاتجار في المخدرات بالغربية وبحوزته 545 تذكرة «هيروين»

تمكنت مباحث قسم شرطة أول طنطا بالغربية، من ضبط مسجل خطر، وأحد أباطرة الاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزته كميات كبيرة من مخدر الهيروين، وذلك أثناء توزيعها على عملائه داخل مدينة طنطا، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بقيام المدعو «إبراهيم. ك»، أحد المسجلين الخطر، بالاتجار في المواد المخدرة وتوزيعها على عملائه داخل مدينة طنطا، بنطاق دائرة قسم شرطة أول طنطا.

ضبط المتهم بالاتجار في المخدرات

وبتقنين الإجراءات، وبتوجيهات العميد محمد عاصم، مدير مباحث مديرية أمن الغربية، تم إعداد قوة أمنية بقيادة الرائد أحمد الكفراوي، رئيس مباحث قسم شرطة أول طنطا، بمعاونة النقباء محمد الشرقاوي ويوسف خالد، ضباط بالقسم، وتم إلقاء القبض على المتهم أثناء تواجده بكوبري ترعة الملاحة، بنطاق القسم، وبحوزته 545 تذكرة من مخدر الهيروين، وذلك أثناء توزيعها على عملائه.

تم التحفظ على المضبوطات، واقتياد المتهم إلى ديوان القسم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.