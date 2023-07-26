بالأسماء.. حركة تنقلات مديرية أمن محافظة الغربية 2023

شهدت حركة تنقلات مديرية أمن الغربية 2023 تغييرات في منصب مدير الأمن ومدير المباحث الجنائية، وتصعيد عدد من القيادات الأمنية إلى مناصب قيادية داخل المنشآت الأمنية.

حركة تنقلات مديرية أمن محافظة الغربية 2023

تضمنت حركة تنقلات مديرية أمن محافظة الغربية 2023، تعيين اللواء خالد مختار عبد السلام مديرا لأمن الغربية، إذ كان يتولى منصب حكمدار مديرية كفر الشيخ، وتصعيد اللواء محمد عمار من منصب مدير أمن الغربية إلى مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا.

كما تضمنت حركة تنقلات مديرية أمن محافظة الغربية 2023، تصعيد اللواء محمد عاصم من منصب رئيس مباحث مديرية أمن الغربية إلى رئيس مباحث مديرية أمن الغربية، بعد نقل اللواء ياسر عبد الحميد، مدير مباحث مديرية أمن الغربية سابقآ الى وكيل مباحث شرطة السياحة والآثار.

وجاء في حركة تنقلات مديرية أمن الغربية 2023، تعيين اللواء محمد فتحي حكمدار المحلة وسمنود، وتجديد الثقة في اللواء وائل حموده مديراً لإدارة مرور الغربية، وتصعيد العميد محمد الدهراوي، الى إدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، والعقيد يوسف الجندي إلى الأمن العام، من مدير إدارة التحريات بمديرية أمن الغربية.