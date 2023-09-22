تحرير 2400 مخالفة عدم تركيب ملصق إلكتروني للسيارات خلال 24 ساعة

تمكنت الإدارة العامة للمرور من تحرير 2407 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات، و1243 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، كما جرى رفع 71 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، خلال 24 ساعة.

وواصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت الحملات المرورية خلال 24 ساعة، عن ضبط 80 ألف مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 16 ألف مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و16 ألف مخالفة موقف عشوائي، و11 ألف مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.