ضبط عاطل يقلد العملات المحلية والأجنبية للنصب على المواطنين في أكتوبر

ألقت مباحث أكتوبر ثاني بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على عاطل يقوم بتقليد العملات المصرية والأجنبية للنصب على المواطنين، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، إخطارا من العقيد أحمد أبوبكر مفتش مباحث أكتوبر، يفيد فيه القبض على عاطل «30 عاما، يقيم دائرة القسم، لقيامه بتقليد العملات المصرية والأجنبية والنصب والاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق إنشاء العديد من الحسابات الإلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي، يقوم عن طريقها باستقطاب ضحاياه الراغبين بشراء العملات المقلدة، ويطلب منهم مبالغ مالية كمقدم لتسليمهم العملات المتفق على شرائها.

ألقي القبض على المتهم، وبمواجهته أمام اللواء هاني شعراوي، اعترف بارتكاب ما نسب إليه، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.