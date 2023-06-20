إحالة تشكيل عصابي بالجيزة تخصص في تقليد العملات للمحاكمة الجنائية

أمرت النيابة العامة، إحالة تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص، تخصص في تقليد العملات الأجنبية والمحلية والنصب على المواطنين بالشيخ زايد في الجيزة، للمحاكمة الجنائية.

بداية الواقعة.. بلاغ

البداية كانت بتلقي قسم شرطة الشيخ زايد، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد قيام تشكيل عصابي باتخاذ دائرة القسم وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامي، في مجال تقليد العملات الورقية الأجنبية والمحلية والنصب على المواطنين.

التحريات

كانت معلومات وردت للأجهزة الأمنية، أكدتها التحريات، يفيد قيام تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في مجال تقليد العملات الورقية الأجنبية والمحلية، واتخاذهم من «فيلا» كائنة بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة، مقرًا لممارسة نشاطهم الإجرامي في الاحتيال والنصب على المواطنين الذين يرغبون في تغيير العملات المحلية والأجنبية.

القبض على المتهمين

حددت الأجهزة الأمنية عناصر التشكيل، وتبين أن عددهم 6 أشخاص، بينهم 4 لهم معلومات جنائية، وبتقنين الإجراءات، تم استهدافهم داخل الفيلا المُشار إليها، والقبض على 5 منهم.

وضبط بحوزة المتهمين كميات من العملات المقلدة والأدوات المستخدمة في التقليد، وأرشدوا عن مخزن بأحد العقارات في منطقة الهرم بالجيزة، 8 هواتف محمولة، بندقية خرطوش، 2 سلاح أبيض، عدد من الطلقات، كمية من مخدر الحشيش، و3 سيارات ملاكي يستخدمونها في التنقل.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية بعد انتهاء التحقيقات معهم.