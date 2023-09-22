شعائر صلاة الجمعة من مسجد الأربعين في السنبلاوين بالدقهلية.. بث مباشر

تقدم «الوطن» بثًا مباشرًا لشعائر صلاة الجمعة، من مسجد الأربعين بالسنبلاوين، في محافظة الدقهلية، والتي تنقلها القناة الأولى على الهواء.

وكشفت هيئة المساحة، مواقيت الصلاة اليوم في المحافظات، ومنها موعد صلاة الجمعة اليوم 22 سبتمبر، التي تختلف من مدينة إلى أخرى وفق التوقيت المحلي لكل محافظة.

وتستعرض «الوطن»، موعد صلاة الجمعة في المحافظات اليوم، وفق ما أعلنته الهيئة العامة المصرية للمساحة.

موعد صلاة الجمعة اليوم

موعد صلاة الجمعة في أسوان: يحين الأذان الساعة 12:41 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الفيوم: يحين الأذان الساعة 12:50 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الدقهلية: يحين الأذان الساعة 12:48 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في مرسى مطروح: يحين الأذان الساعة 1:04 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في كفر الشيخ اليوم الساعة 12:49 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في شرم الشيخ: يحين الأذان الساعة 12:36 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في البحيرة: يحين الأذان الساعة 12:52 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الإسماعيلية: الساعة 12:44مساءً.

موعد صلاة الجمعة في دمياط: الساعة 12:46 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في القاهرة اليوم: يحين الأذان الساعة 12:48 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في طنطا: يحين الأذان الساعة 12:49 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية: يحين الأذان الساعة 12:53 مساءً.

موعد صلاة الجمعة اليوم في بني سويف: يحين الأذان الساعة 12:49 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في المنيا: يحين الأذان الساعة 12:50 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في أسيوط: يحين الأذان الساعة 12:48 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في سوهاج: يحين الأذان الساعة 12:46 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في قنا: يحين الأذان الساعة 12:42 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الأقصر: يحين الأذان الساعة 12:42 مساءً.