«الأوقاف»: إقامة صلاة الغائب على ضحايا المغرب وليبيا الجمعة المقبل

أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إقامة صلاة الغائب على ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا في جميع مساجد مصر عقب صلاة الجمعة المقبلة.

وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وانطلاقا من دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الليبي الشقيق في المحن والأزمات، توجه وفد عسكري مصري برئاسة الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اليوم، إلى ليبيا الشقيقة للتنسيق على سبل تقديم أوجه الدعم اللوجيستي والإغاثة الإنسانية العاجلة بالتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الليبية المختصة، وفقا لاحتياجاتها لمواجهة التداعيات المترتبة على الإعصار.