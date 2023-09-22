حزب الاتحاد: الرئيس السيسي غير واقع مصر إلى الأفضل

قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إنَّ دور الحزب ومطالبه مرتبطًا بالدولة المصرية والإنجازات التي تمت على الأرض، كمواطنين، موضحًا أن الشعب المصري تخوف على وطنه الذي كان يُخطف ليضع ثقته في قيادة أنقذت مصر من حكم الإرهاب.

صقر: الدولة المصرية استعادت مكانتها بتولي الرئيس السيسي الحكم

وأضاف «صقر» خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ وقوف الدولة المصرية مجدداً واستعادتها قوتها منذ تولي الرئيس السيسي الحكم، يرجع إلى قيادة الرئيس الحكيمة، إذ كثف من حربه على الإرهاب وكل ما يهدد وجود الدولة أو يعرضها للضعف.

وتابع رئيس حزب الاتحاد، أنَّ الرئيس السيسي غير واقع الحياة في مصر للأفضل، ودعم استقرار وأمن البلاد، موضحاً أنَّ استقرار الدولة المصرية شرط أساسي للتنمية الحقيقية والمشروعات الاقتصادية والاصلاح، وهو ما استهدفه منذ توليه الحكم ليجفف منابع الإرهاب، بجانب مشروعات قومية عملاقة ترمي إلى الاصلاح والتنمية.

حزب الاتحاد يعلن دعمه للرئيس السيسي

يُشار إلى إعلان حزب الاتحاد، دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة، استكمالاً لمسيرة التنمية والبناء الشاملة والمستدامة ودعم التماسك المجتمعي وتثبيت أركان الدولة والقضاء على الإرهاب، بالإضافة إلى تجفيف منابعه وتحقيق طفرة تنموية غير مسبوقة والحفاظ على خطى التقدم في جميع قطاعات الدولة واستمرار البناء والتنمية نحو الجمهورية الجديدة لتحقيق أهداف ثورة 30 يونيو.