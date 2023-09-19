رئيس حزب الاتحاد: وثيقة مبادئ الحوار الوطني للانتخابات تدعم المسار الديمقراطي

قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن وثيقة المبادئ التي أقرها الحوار الوطني للانتخابات الرئاسية مهمة للغاية وتدعم المسار الديمقراطي تمهيدا لانتخابات تعددية نطالب بها، وهذه المبادئ شاملة تحدد مسؤوليات كل فرد تجاه المجتمع، كما أنها وضعت ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات وشفافيتها والحيادية.

وثيقة مبادئ الحوار الوطني

وأضاف «صقر»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية شيرين عفت، أن وثيقة مبادئ الحوار الوطني تتفق مع مطالب القوى السياسية في الحوار الوطني، وهي انعكاس لحالة مجتمعية سواء كانت من داخل القوى السياسية بالحوار الوطني أو الخارجية.

وأشار إلى أن وثيقة المبادئ شاملة وبها مسؤوليات وواجبات وحقوق على الجميع، كما أنها تدعم المسار الديمقراطي، وتبني ثقة بين أطراف العمل السياسي، ما يحتم من الجميع الالتزام بها، وهي وثيقة منطقية ومنضبطة وتخاطب كل الشعب المصري بكل فئاته والاتجاهات السياسية في مصر.

التزام القوى السياسية بالوثيقة

وأوضح أنه يجب الالتزام بهذه الوثيقة خاصة أن القوى السياسية طالبت بكل هذه المبادئ داخل الحوار الوطني، وتتطلع بانتخابات بها تعددية تسمح للجميع بممارسة استحقاقه الدستوري.