حزب الاتحاد الديمقراطي: ندعم ترشح الرئيس السيسي لولاية رئاسية جديدة

أكّد حسن ترك رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي، تأييد الحزب لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة لاستكمال ما بدائه خلال العشر سنوات الماضية من مسيرة الإنجازات.

السيسي نجح في تخليص البلاد من الفاشية الدينية

وأوضح «ترك» لـ«الوطن»، أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه حكم البلاد استطاع أنَّ يحارب الإرهاب وينتصر عليه ويخلص البلاد من الفاشية الدينية التي كانت قد بدأت في التوغل بالبلاد إبان حكم جماعة الإخوان وتعزيز الهوية الوطنية والصف الوطني المصري نحو المسار الصحيح الذي يحيا فيه جموع المصريين في أمن وسلام.

وتابع أنَّ ذلك يأتي فضلًا عن مجهودات الناجحة في عودة مكانتها المستحقة دوليًا، إذ عادت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية لنصابها الحقيقي بين مختلف دول العالم وظهر ذلك من خلال المؤتمرات الدولية التي نظمتها الحكومة خلال الفترة الماضية والتي كان أبرزها مؤتمر قمة المناخ والذي حاز بحضور غالبية كبيرة من ملوك ورؤساء دول العالم الأمر الذي يؤكد أهمية مصر ومكانتها الدولية.

الرئيس السيسي عمد إلى النهوض بالاقتصاد المصري

ولفت إلى أنَّ الرئيس السيسي عمد خلال السنوات المصرية إلى النهوض بالاقتصاد المصري وأطلق عددً من المشروعات القومية والتي لعبت دورًا مهما في تعزيز مقومات الاقتصاد القومي ودعم أركانه والتي كان أبرزها المشروع القومي للطرق ومشروعات توليد الطاقة المتجددة والكهرباء، فضلًا عن غزو الصحراء بالمدن العمرانية الجديدة التي تهدف لتوزيع السكان بشكل جرافي مناسب تلك الأسباب جميعها جعلتنا نكون أولى الأحزاب الداعمة له بالانتخابات المقبلة.