«الشعب الديمقراطي»: الرئيس السيسي حقق معجزة في المشروعات التنموية.. ونؤيده بموضوعية

أكد خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، أن الحزب انطلق من أرضية موضوعية عندما أعلن تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي، لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، استكمالا لمسيرة البناء.

أضاف «فؤاد» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سمر الزهيري، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «هذه الأرضية نلمسها في كل نواحي حياتنا، ونحن الآن نتعامل على نحو واضح في ظل عالم ليس به حدود أو شيء يُخفى، لأن كل العالم أصبح قرية واحدة».

تابع رئيس حزب الشعب الديمقراطي: «العالم كله يرى الطرق والترع التي جرى تبطينها والأنفاق التي أعادت سيناء إلى حضن الوطن والسكك الحديدية التي دخلت سيناء لأول مرة منذ عقود طويلة، والتنمية التي طالت سيناء، كما شهدت سيناء تطويرا كبيرا لبئر العبد والشيخ زويد ورفح والعريش».

أوضح خالد فؤاد: «الرئيس السيسي، حقق معجزة بكل المقاييس، ففي كل دول العالم جرى استبدال مفهوم التنمية المستدامة بالتنمية الضرورية، فالمشروعات الكبرى توقفت في العالم، لكن الرئيس أصر على التنمية المستدامة في الوقت الذي حاولت فيه بعض الدول الضغط على مصر من أجل وقف مشروعات التنمية المستدامة».