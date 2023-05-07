حزب الشعب الديموقراطي: الحوار الوطني أدى إلى ارتياح كبير في الأوساط السياسية

قال خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديموقراطي، إنّ الحوار الوطني عاد بالنفع على المجتمع المصري وأدى إلى إبداء ارتياح كبير جدا من قبل كل الأوساط السياسية وكذلك المجتمع المصري الذي ينظر إلى أعمال الحوار ويترقب بعد الجلسة الافتتاحية وكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي بثت الارتياح في قلوب المصريين والقوى السياسية.

فؤاد: الرئيس تعهد برفع كل ما يصل له الحوار الوطني إليه

وأضاف فؤاد خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد في كلمته أنه نفذ وعده الذي قطعه على نفسه في إفطار الأسرة المصرية قبل الماضي، وتعهد بأنه سوف يُرفع إليه كل ما يصل له الحوار الوطني بمخرجاته، بالإضافة إلى متابعته الشخصية وحضوره الشخصي في جلسات الختامية.

القوى الوطنية أصبحت خلية نحل تعمل من أجل إنتاج رؤى

وتابع رئيس حزب الشعب الديموقراطي، أنّ هذه الأمور كلها أدت إلى أن كل القوى الوطنية أصبحت خلية نحل تعمل من أجل إنتاج رؤى ووضع اقتراحات وإيجاد حلول للمشكلات في كل نواحي الحوار الوطني الذي ينقسم إلى 3 محاور يندرج تحتها 113 موضوع يمس مختلف جوانب الحياة في مصر، لتكون اللبنة لإقامة الجمهورية الجديدة.