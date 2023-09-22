مصرع شقيقين أثناء التنقيب عن الآثار في منزل بالخانكة

لقي شقيقان مصرعهما إثر قيامهما بمشاركة شخص ثالث، جار البحث عنه، بالتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل المكونة من 4 طوابق في الخانكة بالقليوبية، حيث تسببت الأعمال في انهيار الدور الأرضي بالعقار، والذي يقع في منطقة الجبل الأصفر شارع مستشفى الحياة، وجرى انتشال جثتي الشقيقين، وجار البحث عن الثالث أسفل الأنقاض وإخلاء المنزل.

التحفظ على موقع انهيار منزل الخانكة

وتحرر محضر بالواقعة وتم نقل الجثتين والتحفظ عليهما في مستشفى الخانكة، وأخطرت جهات التحقيق التي أمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة وتشكيل لجنة لفحص المنزل والمنازل المجاورة وإخلاء المنزل محل الواقعة لحين التأكد من سلامته وعدم خطورة الانهيار على السكان، والتصريح بدفن الجثتين عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وتكليف الأجهزة الأمنية بفحص الموقع والتنقيب عن وجود الشخص الثالث أسفل الأنقاض.

تفاصيل انهيار منزل بالخانكة

وتلقت أجهزة الأمن بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة بحدوث انهيار أرضي في الدور الأرضي بمنزل بمنطقة الجبل الأصفر مركز الخانكة، ووجود متوفين وشخص ثالث تحت الأنقاض.

انتقلت أجهزة الأمن بالقليوبية، وتم الدفع بمعدات الحماية المدنية و3 سيارات إسعاف، وبالمعاينة تبين وجود انهيار أرضي في الطابق الأرضي بالمنزل، ووجود جثتين لـ«سلامة ف ي»، 37 سنة، و«مشهور ف ي»، 46 سنة، وجارٍ البحث عن شريك لهما ثالث أسفل الأنقاض.

فيما انتقلت أجهزة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة برئاسة مجدي نجاح، وتبين أن المنزل مكون من 4 طوابق، والانهيار نتيجة التنقيب عن الآثار، مشيرا أنه جار أعمال البحث عن شخص ثالث تحت الأنقاض، وتم تشكيل لجنة لفحص المنزل والمنازل المجاورة لبيان تأثير الانهيار وأعمال الحفر عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية وإخلاء المنزل من السكان لحين للتأكد من سلامته.