ضعف المياه في عدة مناطق ببني سويف لأعمال الصيانة.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف، عن إجراء أعمال التطهير الدورية بمحطة مياه المعصرة القديمة بمركز إهناسيا، ما يترتب عليه ضعف المياه في عدة مناطق.

أماكن ومواعيد ضعف المياه ببني سويف

وكشفت شركة المياه، في بيان اليوم، ضعف المياه عن مركز ومدينة إهناسيا وقريتي دنديل والحمام بمركز ناصر، لمدة ساعتين من 8 صباحًا حتى 10 صباحًا، وعلى مدار 3 أيام السبت الأحد والاثنين، ابتداء من السبت 23 سبتمبر الحالي وحتى 25 من الشهر ذاته، وذلك للقيام بأعمال التطهير الدورية اللازمة بمحطة مياه المعصرة القديمة بمركز إهناسيا.

اعتذار شركة مياه الشرب

وتقدمت الشركة باعتذارها عن ضعف المياه خلال الفترة المذكورة، بسبب أعمال التطهير اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضي على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى في هذا الشأن.

أعمال صيانة دورية

وتجري شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف، أعمال الصيانة اللازمة، لضمان عمل المحطات بالشكل المطلوب، وفي إطار رفع الخدمة بتلك المحطات.