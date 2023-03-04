ضعف ضخ مياه الشرب في 19 قرية بالدقهلية.. اعرف المواعيد

أعلنت محافظة الدقهلية تخفيض ضغوط المياه اليوم السبت، ويوم الاثنين المقبل عن مدينة أجا وعدد من قرى مركز أجا، لمدة 13 ساعة تبدأ الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 9 مساء، وذلك بناء على التقرير الوارد من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية لإجراء أعمال التطهير والتعقيم لأحواض المروقات بمحطة أجا السطحية.

المناطق المتأثرة بضعف المياه

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان صحفي، أن المناطق المتأثرة بتخفيض ضغوط المياه نتيجة تنفيذ الأعمال يومي السبت والإثنين هي: «مدينة أجا بالكامل وعدد 19 قرية وعزب في مركز أجا تشمل: «قري نوسا الغيط، ونوسا البحر، وتلبنت، وسنبخت، ومنية سمنود، والمندرة، وشيوة الغربية، والبساتين، والبيلوق، واللاوندي، وبقطارس، ومنشأة الاخوة، وبرج النور الحمص، وسنجيد، والسبخا والعزب التابعة لها، وقرموط البهو، وشبرا».

التنسيق لعودة المياه في الفترة المحددة

وأكد حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة أجا على التنسيق مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة العمل وانهاء الاعمال المذكورة خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة المياه مرة أخرى بضغوطها المعتادة حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين

وأهابت محافظة الدقهلية بالسادة المواطنين قاطني مدينة اجا والقري المذكورة بنطاق مركز اجا وكافة المناطق المتأثرة بتخفيض ضغوط المياه وكذا الوحدات المحلية والهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز لضرورة العمل باتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب.