خريطة ضعف مياه الشرب بقرية طوخ الخيل في المنيا.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا، عن ضعف مياه الشرب عن قرية طوخ الخيل بمركز المنيا غدا الخميس من الثامنة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، للقيام بأعمال غسل وتعقيم الخزان الأرضي بمحطة مياه القرية المرشحة.

أرقام للتواصل مع شركة المياه

وطالبت شركة مياه المنيا المواطنين والمخابز والوحدات المحلية والوحدات الصحية بتوفير الإحتياجات الخاصة بهم خلال هذه الفترة.

وأشارت الشركة إلى وجود الخط الساخن لها لتلقي الشكاوى والاستفسارات من خلال الأرقام التالية 125، 01050509013، 01271196196، 01271269587.

قطع مياه الشرب عن 4 قرى بدمياط

علي جانب آخر، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في دمياط عن قطع مياه الشرب عن قرى: العنانية، السيالة، غيط النصاري، شطا، لمدة 12 ساعة من 9 مساء اليوم، حتى الساعة 9 من صباح غدا الخميس، لمدة 12 ساعة، وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى قيامها بأعمال إصلاح خط مياه كوبري قنال العنانية بعزب النهضة.

وطالبت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب مجانا بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال برقم الخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.