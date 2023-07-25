محافظ بني سويف يبحث مشكلة ضعف مياه الشرب في قرية «السعادنة»

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اللقاء المفتوح بالمواطنين، في حضور المختصين من وكلاء الوزارات ورؤساء الوحدات المحلية والمديرين، لاتخاذ الإجراءات العاجلة والحلول المناسبة للشكاوى التي يتقدم بها المواطنون.

شكوى أهالي قرية السعادنة

وناقش المحافظ شكوى بعض أهالي قرية السعادنة والمتضررين من ضعف أو عدم وصول مياه الشرب لبعض المنازل بالناحية الغربية من القرية، حيث استمع المحافظ للمواطنين عن تفاصيل وتداعيات المشكلة.

معاينة قطعة أرض لإنشاء محطة مياه بقرية السعادنة

وناقش المحافظ إفادة رئيس شركة المياه في هذا الشأن، حيث أكدت أنه يتم حاليًا معاينة الأراضي المقترحة لإنشاء محطة جديدة عليها، والتي ستسهم في حل المشكلة بشكل نهائي، بالإضافة إلى إمكانية تنفيذ توسعة، موضحة أن المشكلة تظهر فقط في ساعات الذروة وفي المناطق المرتفعة من القرية، وأن بعض تلك المنازل خارج الحيز العمراني التي تقع في منطقة مرتفعة المناسيب ويتزايد المنسوب في الحيز العمراني المتلاحم مع المقابر.

وأضافت الشركة، أنها قامت بأعمال تأهيل ورفع كفاءة لمحطة مياه الشرب معصرة نعسان بهدف الوصول للتصرف التصميمي بالجودة المطلوبة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز ناصر.

ومن جانبه كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة بني سويف بعمل تقرير شهرى بما تم بالقرية وسير الأعمال في هذا الشأن، وتكليف شركة المياه بإعداد تقرير عن حالة مياه الشرب بقرية السعادنة والإجراءات المنفذة حيال هذه الشكوى، وذلك خلال أسبوع من تاريخه.

حصر القرى التي تعاني من ضعف ضخ المياه

ووجه المحافظ بحصر شامل لكل القرى التي تعاني من نفس المشكلة وعرضه خلال الأسبوع المقبل، وما يتم تنفيذه من إجراءات فنية حيال المشكلات المتعلقة بمياه الشرب بالقرى محل الحصر والدراسة الميدانية.

حضر اللقاء كل من رئيس مدينة بني سويف المحاسب هاني الجويلي، ورئيس شركة مياه الشرب المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومها حميدة مدير عام خدمة المواطنين والدكتور محمد عبد السلام مسئول ملف خدمة المواطنين بمكتب المحافظ.