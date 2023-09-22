ضم لاعب نادي الإرادة والتحدي بكفر الشيخ لصفوف منتخب مصر البارالمبي

انضم البطل خالد حسني لاعب نادي الإرادة والتحدي بمحافظة كفر الشيخ، إلى صفوف منتخب مصر البارالمبي لتنس الطاولة الذي يخوض منافسات البطولة الأفريقية البارالمبية لتنس الطاولة في مجمع صالات حسن مصطفى في السادس من أكتوبر، في الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر الجاري، والمؤهلة إلى بارالمبياد باريس 2024، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

خالد حسني بطل الإرادة والتحدي

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الاتحاد المصري لتنس الطاولة وجّه الدعوة للنادي بضم اللاعب خالد حسني للعب ضمن صفوف المنتخب، وذلك تحت إشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، مشيرا إلى مشاركة 8 دول أفريقية «الجزائر، ونيجيريا، وتونس، والكاميرون، وكينيا، وموريشيوس، وجنوب أفريقيا»، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة بمشاركة 120 لاعبا ولاعبة.

قائمة منتخب مصر

ويخوض منتخب مصر البطولة بقائمة تضم كلًا من إبراهيم حمدتو، إسلام رسلان، محمد نور الدين، أحمد المحص، خالد عبد السلام، ممدوح تمام، سامح صالح، حسان طلبة، مروان السكري، سيد محمد، كريم سيد، خالد حسني، عبد الرحمن عبد الوهاب.

ومن المقرر أنّ تشهد البطولة منافسات فردي الرجال وفردي السيدات، زوجي رجال، زوجي سيدات، زوجي مختلط.