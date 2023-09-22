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«القومية العربية» تقدم روائع موسيقار الأجيال عبد الوهاب بمعهد الموسيقى

كتب:

بسمة شطا
03:30 م | الجمعة 22 سبتمبر 2023
محمد عبد الوهاب

محمد عبد الوهاب

تقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى، نخبة مختارة من روائع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، خلال حفل «وهابيات» بقيادة المايسترو حازم القصبجي، في الثامنة والنصف مساء الأحد المقبل، على مسرح معهد الموسيقى العربية.

روائع عبد الوهاب 

وستقدم الفرقة من روائع عبد الوهاب، سهرت منه الليالي، فوق الشوك، إيه انكتبلي يا روحي معاكي، القريب منك بعيد، أنت الحب، قوللي عملك إيه، لأ مش أنا اللي أبكي، في يوم وليلة، لولا الملامة، حمال الآسية، الحب جميل وهذه ليلتي، أداء أحمد عصام، هند النحاس، إبراهيم رمضان وغادة آدم.

يشار إلى أن سلسلة حفلات وهابيات تنظمها دار الأوبرا المصرية في إطار دورها الهادف للحفاظ على الهوية الموسيقية العربية وتعريف الأجيال الجديدة بروائع التراث الفني، وتخليداً لأعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

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بقلم بسمة شطا