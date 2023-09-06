ابنة وحفيدة الموسيقار محمد عبد الوهاب ضيفتا إيمان أبوطالب على «الحياة».. الجمعة

في لقاء خاص وحصري، تستضيف الاعلامية إيمان أبوطالب، في برنامجها «بالخط العريض» على شاشة الحياة، ابنة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، «عفت» وحفيدته زينب أباظة.

حقيقة إصابة محمد عبد الوهاب بالوسواس القهري

وتكشف ابنة الموسيقار محمد عبد الوهاب، خلال اللقاء الذي سيذاع الثامنة مساء الجمعة المقبل، على شاشة الحياة، العديد من أسرار وكواليس حياة الموسيقار الراحل، وحقيقة إصابته بالوسواس القهري، ولماذا رفض التحاق أبنائه بمجال الفن، كما تكشف خلال اللقاء علاقته بالرؤساء والملوك، وأسرار علاقته بالفنانة الكبيرة مديحة يسري.

حقيقة خلاف محمد عبد الوهاب مع أم كلثوم

وتتحدث زينب أباظة، عن كواليس علاقة جدها محمد عبد الوهاب، بأم كلثوم، وحقيقة خلافه معها، وتكشف عن المطرب المفضل له، وعلاقته بالفنان إيهاب توفيق، وعلاقته بعائلته والأشياء التي كان يكرهها وفي مقدمتها عدم الالتزام بالمواعيد.