زملكاوي يحتفي بذكرى وفاة اللاعب محمد عبد الوهاب ببورتريه: «هيفضل في قلوبنا»

«في ناس عن العيون بتغيب وأجمل ذكريات بتسيب.. تيجي سيرتهم نتبسم عشان في قلوبنا مش بتغيب»، كلمات بدأ بها اللاعب الراحل محمد عبد الوهاب، أغنيته عندما اعتزل الكابتن سيد عبد الحفيظ، والتي كانت قبل وفاته بيوم واحد، وكأنه وصف نفسه بهذه الكلمات قبل رحيله.

17 عامًا على رحيل محمد عبد الوهاب

على الرغم من مرور 17 عامًا على رحيل اللاعب محمد عبد الوهاب، إلا أنه يحتل مكانة كبيرة في قلوب جماهير الكرة المصرية بجميع فرقها، إذ تسبب في حزن عشاق الساحة المستديرة حتى الآن بمجرد يوم ذكرى رحيله، والذي كان من بينهم الشاب الزملكاوي محمد الشيخ، الذي احتفى بذكرى رحيل اللاعب بعمل بورتريه يتضمن صورته.

«مع إني زملكاوي لكن أنا بحب اللاعب الراحل جدا وباقي رموز النادي الأهلي، وكنت متعلق بيه جدا بسبب سيرته الطيبة وأخلاقه واحترامه وبار بأهله» هكذا عبر «محمد» خلال حديثه لـ«الوطن»، موضحًا أن اللاعب الراحل كان مثال للإنسانية والطيبة، التي يتعلم منها الجميع.

بورتريه احتفاء بذكرى اللاعب

كان في عمر الـ8 سنوات، حينما سمع خبر وفاة اللاعب محمد عبد الوهاب، «مكنتش فاهم أوي معنى شخص ميكنش موجود معانا بس أنا كنت بعشقه عشان فقررت أعمله الرسمة دي في ذكرى وفاته وبقت غالية عليا جدا» على حد تعبير ابن محافظة القاهرة، موضحا أن أدوات الرسمة هي التطريز والشريط اللاصق والمناديل والأكياس البلاستكية.