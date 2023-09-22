«الغزل والنسيج»: الرئيس السيسي أحيا الصناعة وندعم ترشحه لولاية جديدة

قال عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، إنَّ العديد من الطموحات المنتظرة والمرتقبة، نأمل بها من دعمنا ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، وبالفعل أصدرنا بيانًا ندعم فيه ترشحه لولاية جديدة، استناداً إلى دعمه لصناعة الغزل والنسيج وتوطين التصنيع.

إبراهيم: الرئيس السيسي أعطى إشارة البدء لتطوير الغزل والنسيج

وأضاف «إبراهيم» خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز» اليوم الجمعة، أنَّ الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى إشارة البدء لـ تطوير صناعة الغزل والنسيج كمشروع قومي للبلاد، وذلك في أثناء زيارة له لمدينة الاسكندرية، وسط احتفالات عيد العمال منذ 4 سنوات.

الرئيس السيسي بث الأمل في إحياء أمجاد هذه الصناعة

وتابع رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، أنَّه بعد تدمير صناعة الغزل والنسيج منذ سنوات عديدة وسط إهمال الحكومات التي تعاقبت حتى حقبة التسعينيات، ليأتي الرئيس عبد الفتاح السيسي ويعيد الأمل في إحيائها من جديد نظرًا لإدراكه أهمية الصناعة الوطنية.