زيادة 16 ألف فدان في زراعة القمح «العفير» بكفر الشيخ

قال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة في كفر الشيخ، إن عددا من المزارعين بدأوا في بدار تقاوي القمح بنظام زراعة «العفير»، بمستهدف 230 ألف فدان قمح خلال العام الجاري 2023، بما يضمن توفير قمح عالي الجودة من خير أراضينا العافية.

أفضل تقاوي القمح المنزرع

وأضاف وكيل زراعة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تقاوي القمح التي يتم زراعتها هذا العام تعد من أفضل الأصناف، وتتميز كونها عالية الجودة والإنتاجية، كما ينتج فدان القمح بنظام «العفير»، نحو 35 أردب قمح لكل فدان، موضحاً أن الإنتاجية تعتمد على جود أصناف، التي منها تقاوي قمح 95، وسدس 14، ومصر 3، وجيزة 171.

زيادة في مساحة القمح 2023

وأشار ناجح غربية، إلى أن المستهدف زراعته من محصول القمح بالعام الجاري 2023، يكون 230 ألف فدان، بزيادة عن العام الماضي 16 ألف فدان قمح محلي، مشيراً إلى أن المنزرع من المحصول العام الماضي بلغ 214 ألف فدان، مشيراً إلى أن محصول القمح يمثل نسبة 25% من المساحة الكلية المنزرعة في حقول كفر الشيخ.

الجدير بالذكر أن زراعة القمح «العفير»، هو حرث الأرض مرتين الجرار الزراعي، ثم تقصيبها وبدار التقاوي، ثم الري عقب ذلك.