«الزراعة»: وفرنا 100% من تقاوي القمح بسعر التكلفة للمزارعين العام الجاري

قال الدكتور علي عبدالمحسن رئيس القطاع الاقتصادي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنَّ الوزارة وفرت 100% من احتياجات المزارعين من تقاوي القمح هذا العام بسعر التكلفة، وجرى تخفيض السعر الذي كان 650 جنيهًا للشكارة إلى 550 جنيهًا فقط، مبينًا أنَّه يتمّ توفير هذه التقاوي للمزارعين وفقا للخريطة الصنفية لكل محافظة.

وأضاف «عبدالمحسن» في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» الذي يقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي على القناة الأولى والفضائية المصرية: «ننفذ حملات إرشادية للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية في حقول المزارعين حتى نعرفهم بالممارسات الزراعية الجيدة التي ستؤدي إلى زيادة الإنتاجية».

وتابع رئيس القطاع الاقتصادي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: «نوفر للمزارعين الأسمدة الكيماوية، إذ يبلغ سعر شكارة اليوريا 240 جنيهًا، أما سعرها في السوق العالمي فهو 650 جنيهًا، ويتمّ طرحها في الجمعيات الزراعية، ونجهز الأسمدة في الوقت الحالي لأننا في فترة لا تشهد أي محاصيل، إذ نحصد المحصول الصيفي وتبقى شهران من أجل بداية زراعة القمح».

وقال إنَّ القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الزراعة والمزارعين، إذ يتمّ استخدام بعض الآليات لتحفيزهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مضيفا أنّ السياسة السعرية من بين هذه الآليات، فقد يتمّ الإعلان عن أسعار مجزية للمحاصيل الاستراتيجية حتى يتخذ المزارع قراره بالتوسع في زراعة المحاصيل وهو ما تمّ في الفترة الأخيرة.

وتابع أنَّ وزارة الزراعة اتفقت مع مصانع إنتاج السكر في مصر على السعر، وتمّ الإعلان عن سعر السكر بـ1500 جنيه للطن، مقابل 1200 جنيه في الموسم الماضي، كما تمّ تقديم العديد من الحوافز لمزارعي بنجر السكر مثل تقديم التقاوي مجانا.