وفاة لاعبة نادي شيفيلد يونايتد تثير صدمة في أوساط كرة القدم

أثارت وفاة لاعبة نادي شيفيلد يونايتد الشابة، مادي كيوزاك، صدمة في أوساط كرة القدم الإنجليزية، أمس، وجاء الإعلان عن وفاتها في ظروف غامضة، ما أثار التساؤلات حول أسباب الوفاة، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

أقدم لاعبة في الفريق

وأعلن نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي وفاة اللاعبة مادي كيوزاك، التي كانت تبلغ من العمر 27 عامًا فقط، وعينت كيوزاك كقائدة ثانية لفريق شيفيلد يونايتد، وتستعد للموسم السادس في دوري البطولة الإنجليزية للسيدات (تشامبيونشيب)، وبهذا تصبح أقدم لاعبة في الفريق حاليًا.

وكيوزاك انضمت إلى شيفيلد يونايتد في عام 2019 وقدّمت أداءً مميزًا مع الفريق، وتمكنت من تحقيق إنجازٍ مهم عندما أصبحت أول لاعبة تصل إلى 100 مباراة مع فريق السيدات في النادي خلال الموسم الماضي، إضافة إلى مشاركتها في الملاعب، عملت كذلك كمديرة تسويق في النادي الإنجليزي.

Sheffield United Football Club is devastated to report the sad news of the passing of Maddy Cusack.



The Club and Maddy’s family would appreciate a period of privacy and will not comment further at this sad time. — Sheffield United (@SheffieldUnited) September 21, 2023

الرئيس التنفيذي لشيفيلد يونايتد: كيوزاك كانت لها مكانة فريدة بالنسبة لنا

وأعرب ستيفن بيتيس، الرئيس التنفيذي لشيفيلد يونايتد، في بيان صحفي عن صدمته الشديدة من هذا الخبر المحزن، قائلًا: «إن هذه الأخبار صادمة للجميع هنا في النادي، كانت كيوزاك لها مكانة فريدة بالنسبة لنا، حيث كانت تلعب في عدة فرق في شيفيلد يونايتد وكانت محبوبة بشكل كبير».

وأضاف بيتيس: «كانت شخصية مادي كيوزاك ومهنيتها مصدر فخر لعائلتها ولنا كنادي، سنشتاق إليها بشدة، وبعد هذا الخبر المحزن نؤكد التزامنا بتقديم أقصى دعم ممكن لعائلة مادي وأصدقائها وزملائها في هذا الوقت العصيب».

وتبقى قصة وفاة اللاعبة الشابة ملفوفة في الغموض، حيث لم يتم ذكر أي أسباب واضحة للوفاة المفاجئة، ومع تأخر الإعلان عن سبب الوفاة، زادت المطالبات من قبل الجماهير على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة ما حدث للاعبة الشابة الإنجليزية، التي كانت تتمتع بصحة جيدة.