وفاة لاعبة نادي شيفيلد يونايتد تثير صدمة في أوساط كرة القدم

أثارت وفاة لاعبة نادي شيفيلد يونايتد الشابة، مادي كيوزاك، صدمة في أوساط كرة القدم الإنجليزية، أمس، وجاء الإعلان عن وفاتها في ظروف غامضة، ما أثار التساؤلات حول أسباب الوفاة، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

وأعلن نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي وفاة اللاعبة مادي كيوزاك، التي كانت تبلغ من العمر 27 عامًا فقط، وعينت كيوزاك كقائدة ثانية لفريق شيفيلد يونايتد، وتستعد للموسم السادس في دوري البطولة الإنجليزية للسيدات (تشامبيونشيب)، وبهذا تصبح أقدم لاعبة في الفريق حاليًا.

وكيوزاك انضمت إلى شيفيلد يونايتد في عام 2019 وقدّمت أداءً مميزًا مع الفريق، وتمكنت من تحقيق إنجازٍ مهم عندما أصبحت أول لاعبة تصل إلى 100 مباراة مع فريق السيدات في النادي خلال الموسم الماضي، إضافة إلى مشاركتها في الملاعب، عملت كذلك كمديرة تسويق في النادي الإنجليزي.

Sheffield United Football Club is devastated to report the sad news of the passing of Maddy Cusack.



The Club and Maddy’s family would appreciate a period of privacy and will not comment further at this sad time.