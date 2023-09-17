سبب حرمان الدوري الإنجليزي محمد صلاح من الـ«هاتريك أسيست».. من أفسد الاحتفال؟

احتفال لم يكتمل لجماهير ليفربول، التي احتفت بـ«هاتريك أسيست» لمحمد صلاح، عقب إطلاق صافرة نهاية مباراة الريدز وولفرهامتون التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي، لتتفاجأ بعدم احتساب صناعة الهدف الثالث إلى الفرعون المصري.

لم يكتف محمد صلاح بتمريرتين حاسمتين، ليرسل كرة تمريرة حاسمة للهدف الثالث لزميله إليوت في الدقيقة «90+1»، لكن بعد المباراة كانت المفاجأة بعدم إدراجها على موقع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي أشار إلى أن الهدف احتسب للإسباني هوجو بوينو.

بوينو يضيع على صلاح الـ«هاتريك أسيست»

بوينو مدافع ولفرهامتون، وضع الكرة في شباك فريقه بالخطأ، بعدما لمسها بقدمه، بعد تسديدة من هارفي إليوت قبل معانقة الشباك، ليصبح آخر من لمس الكرة قبل استقرارها بمرمى الولفز، ويحتسب هدف عكسي باسم مدافع الخصم.

الملك المصري محمد صلاح بات أكثر لاعب أفريقي يصنع أهدافا في تاريخ الدوري الإنجليزي، بعدما وصل سجله في التمريرات الحاسمة إلى 62 تمريرة، منذ انضمامه للريدز، متخطيًا الجزائري رياض محرز لاعب أهلي جدة، الذي يملك 61 تمريرة حاسمة، محمد صلاح سجل الظهور الأول له، بعد انتهاء ملف التعاقدات وارتباط اسمه بالرحيل عن ليفربول من أجل الانتقال إلى السعودية، لكن تمسك إدارة الريدز والمدرب الألماني بالفرعون المصري، حال دون إتمام الصفقة، رغم محاولات اتحاد جدة المضنية، التي استمرت حتى 7 سبتمبر المنقضي.

ليفربول يرفض عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح

ورفض ليفربول عرضًا ضخمًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من جانب اتحاد جدة، الذي كان يحاول التعاقد مع محمد صلاح، مع إصرار كلوب على أنه كان يعلم دائمًا أن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا سيبقى في آنفيلد هذا الصيف، وكرر تأكيداته في المؤتمر الصحفي الأخير، الذي أشار خلاله إلى عدم وجود نية في رحيله بيناير المقبل.