حقيبة يد نجم الدوري الإنجليزي تثير دهشة الجماهير.. ماذا بداخلها؟

يبدو أن اهتمامات جماهير كرة القدم لم تتوقف عند حدود الملعب، بل امتدت لتصل إلى التركيز مع لاعبي أنديتهم خارج الملعب، ماذا يرتدون ويأكلون؟ وكيف يقضون أوقات فراغهم؟ الأمر الذي جعل صور برونو جيماريش، نجم نيوكاسل يونايتد خلال نزوله من حافلة منتخب البرازيل، تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي.

نجم البرازيل يثير الجدل بسبب حقيبته

برونو جيماريش، نجم نيوكاسل يونايتد الواعد، صاحب الـ25 عامًا، ظهر في أثناء نزوله من حافلة منتخب البرازيل، وهو يمسك بحقيبة يد غير معلومة الهوية، الأمر الذي أثار حالة من الجدل بين جماهير الدوري الإنجليزي، الذين تداولوا الصورة بشكل واسع، وسط ذهول من عدم اهتمام اللاعب بالسير على نهج نجوم البريميرليج، وارتداء حقيبة تحمل ماركة عالمية.

واقعة تيرني تعود إلى الصورة

أعادت الصورة المنتشرة لجيماريش، واقعة تيرني لاعب مانشستر يونايتد إلى الأذهان مجددًا، عندما شوهد وهو يحمل حذاءه في حقيبة السوبر ماركت عام 2020، الأمر الذي جعل الجماهير تربط لاعبي البرازيل بالأزياء الغريبة غير المعتادة، وعدم اهتمامهم بارتداء ماركات عالمية مثل أقرانهم.

وأبرزت صحيفة «ذا صن» البريطانية، تعليقات الجماهير الساخرة على حقيبة جيماريش، أبرزها: «ماذا بداخلها؟»، وقال آخر: «قد تكون حقيبة الشوكولاتة التي كشف عن حبه لها في فيلم وثائقي»، وأضاف آخر: «يبدو أنه في حاجة إلى حقيبة أخرى بمساحة أكبر أو حمل أكياس إضافية».

كان جيماريش، أوضح في الفيلم الوثائقي الذي تحدث خلاله عن حياته، أنه يتبع نظامًا غذائيًا ورغم ذلك لم يتوقف عن تناول الشوكولاتة، قائلا: «أتبع نظامًا غذائيًا، لا أحب الشرب لكن لدي مشكلة مع الأشياء الحلوة، الشوكولاتة هي نقطة ضعفي، من الأفضل أن أتوقف عن الحديث عنها».

لم يقدم جيماريش المستوى المنشود منه هذا الموسم، إذ فشل في تسجيل أو صناعة أي أهداف، في مبارياته الأربع هذا الموسم، ويأمل في إعادة اكتشاف مستواه الذي ساعد في دفع نيوكاسل إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد انتهاء مهمته مع البرازيل، خلال فترة التوقف الدولي.