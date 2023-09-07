أكثر 5 لاعبين إضاعة للفرص في الدوري الإنجليزي.. صفقات تشيلسي «فشنك»

جودة استثنائية يمتلكها لاعبو الدوري الإنجليزي المعروف بقدراته الهجومية الخارقة، خاصة بعد سوق الانتقالات الاستثنائية الأخيرة، ورغم الميزانية التاريخية على التدعيمات الجديدة، فإنّ بعض الصفقات قدّمت مستويات مخيبة على مدار المباريات الـ4 الماضية في «البريميرليج»، قبل فترة التوقف الدولي التي يُقرها الاتحاد الدولي على الأندية، لبدء رحلة المنتخبات.

جاكسون على رأس القائمة

السنغالي نيكولاس جاكسون الوافد الجديد إلى هجوم تشيلسي، يعد الصفقة الأبرز ضمن العناصر الهجومية بالدوري الإنجليزي والاكثر إحباطًا لجماهير «البلوز»، إذ فشل في تسجيل ضربة البداية حتى الآن وإبراز إمكاناته الاستثنائية.

جاكسون 22 عامًا، انتقل إلى تشيلسي، بمقابل مادي قيمته 32 مليون جنيه إسترليني، ومنذ ظهوره أضاع الدولي السنغالي 6 فرص كبيرة في المباريات الأربعة الأولى، واكتفى بتسجيل هدف وحيد، ولم يقدم أي تمريرات حاسمة حتى الآن.

الفشل يطارد فيرنانديز

إنزو فيرنانديز الذي انتقل إلى تشيلسي مقابل 106 ملايين جنيه إسترليني، يحتل المركز الثاني في قائمة التدعيمات الأسوأ بالدوري الإنجليزي وتشيلسي، ورغم توقعات تسجيله أهدافًا بغزارة فإنّ اللاعب لم يهز شباك أي فريق حتى تلك اللحظة، سوى مرة وحيدة، رغم تقديمه 10 تسديدات على المرمى منذ بداية الموسم.

موباي يثير غضب الجماهير

نيل موباي لاعب إيفرتون، يحتل مكانًا في قائمة الأسوأ في إنهاء الهجمات، إذ يعد ضمن الصفقات التي لم تقدم أي مردود حتى الآن، ما أثار حفيظة الجماهير، التي كانت تنتظر مساهمته في تسجيل الأهداف، إذ فشل اللاعب في هز شباك أي فريق، خلال الـ4 جولات الماضية، بعد انضمامه مقابل 11 مليون جنيه إسترليني.

ويدخل وولفرهامتون بـ3 عناصر في قائمة الأسوأ استغلالا للفرص وإنهاء الهجمات، وهم بيدرو نيتو في المركز الخامس، وفابيو سيلفا في المركز السابع، وماتوس كونها في المركز التاسع.