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احجز في أي وقت.. مواعيد أتوبيسات السوبر جيت خط «القاهرة - بورسعيد»

كتب:

هبة صبيح
07:17 م | الجمعة 22 سبتمبر 2023
اتوبيسات بورسعيد

اتوبيسات بورسعيد

أعلنت وزارة النقل عن مواعيد أتوبيسات شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة «سوبر جيت» من عدد من مكاتب القاهرة بينهم محطة منصور المركزية التبادلية العملاقة إلى مختلف المحافظات منها محافظة بورسعيد.

مواعيد «سوبر جيت» خط «القاهرة - بورسعيد» من مكتب رمسيس

تبدأ مواعيد «سوبر جيت» خط «القاهرة - بورسعيد» من مكتب رمسيس إلى محافظة بورسعيد، في المواعيد التالية

 5:30 صباحا

 6:30 صباحا

 7:00 صباحا 

7:30 صباحا

 8:30 صباحا 

9:30 صباحا

 10:30 صباحا

 11:15 صباحا 

12:15 مساءا

 13:15 مساءا

 14:15 مساءا

 15:15 مساءا

 16:15 مساءا

 17:15 مساءا

 18:15 مساءا

 19:15 مساءا

 20:15 مساءا

 21:15 مساءا

 22:15 مساءا

مواعيد «سوبر جيت» خط «القاهرة - بورسعيد» من مكتب الترجمان

تبدأ مواعيد «سوبر جيت» خط «القاهرة - بورسعيد»من مكتب الترجمان بالقاهرة إلى محافظة بورسعيد في المواعيد التالية

6:15 صباحا

 6:45 صباحا

 7:15 صباحا

 8:15 صباحا 

9:15 صباحا

 10:15 صباحا

 11 صباحا 

12 مساء

 13 مساء 

14 مساء

 15 مساء 

16 مساء 

17 مساء

 18 مساء

 19 مساء

 20 مساء

 21 مساء

 22 مساء

مواعيد «سوبر جيت» خط «القاهرة - بورسعيد» من مكتب الدائري

تبدأ مواعيد «سوبر جيت» خط «القاهرة - بورسعيد» من مكتب الدائري إلى محافظة بورسعيد في المواعيد التالية

6:15 صباحا

 7:30 صباحا

 8:30 صباحا 

9:30 صباحا 

10:30 صباحا

 12:15 مساءا

14:15 مساءا

16:15 مساءا

 18:15 مساءا

 20:15 مساءا

 22:15 مساءا

 23:15 مساءا

مواعيد «سوبر جيت» خط «القاهرة - بورسعيد» من مكتب عدلي منصور

تبدأ مواعيد «سوبر جيت» خط القاهرة بورسعيد من مكتب عدلي إلى محافظة بورسعيد في المواعيد التالية:

8:00 صباحا

 11:30 صباحا

 13:15 مساءا

 15:15 مساءا

 17:15 مساءا

 19:15 مساءا

 21:15 مساءا

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